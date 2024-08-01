За добу війська РФ 20 разів обстріляли Донеччину: пошкоджено будинки та адмінбудівлі

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 31 липня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Під удар потрапили чотири райони, пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація в Донецькій області така:

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 4 будинки.



Покровський район. В У Ганнівці Курахівської ТГ поранено 3 людини, у тому числі 2 дитини; пошкоджено приватні будинки у Кураховому і Курахівці. У Гродівці знищено 5 приватних будинків і багатоповерхівку, пошкоджено 8 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 7 багатоповерхівок; у Ямполі пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки і лінія електропередач; у Предтечиному поранено людину, пошкоджено 2 будинки. В Олександро-Калиновому Іллінівської ТГ пошкоджено 4 об'єкти.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку. У Північному Торецької ТГ поранено 2 людини, пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що військові РФ просуваються на сході України.