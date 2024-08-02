Росіяни намагаються залучити до участі у війні українців на окупованих територіях — ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області проводять рекрутингову кампанію та намагаються залучити місцеве населення до служби у своїй армії. Про це у четвер, 1 серпня, повідомив Центр національного спротиву.
Зазначається, що спеціальні загони російських силовиків у супроводі колаборантів із місцевих адміністрацій їздять селами, де агітують укладати контракт.
«Зрадники складають списки тих, хто теоретично лояльний до окупантів і може погодитися», — зазначають у ЦНС.
При цьому загарбники обіцяють, що служити доведеться в тилу, але, як вважають у ЦНС, це неправда.
«Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють, щоб знищити ментальний зв'язок між нами», — наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, у Росії українця засудили до 8 років ув'язнення за переконання окупантів до здачі в полон ЗСУ.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях