Россияне пытаются привлечь к участию в войне украинцев на оккупированных территориях — ЦНС

Россияне пытаются привлечь к службе в своей армии украинцев на захваченных территориях. Фото: ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонской области проводят рекрутинговую кампанию и пытаются привлечь местное население к службе в своей армии. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что специальные отряды российских силовиков в сопровождении коллаборантов из местных администраций ездят по селам, где агитируют заключать контракт.

«Предатели составляют списки тех, кто теоретически лоялен к оккупантам и может согласиться», — отмечают в ЦНС.

При этом захватчики обещают, что служить придется в тылу, но, как считают в ЦНС, это ложь.

«Кремлю выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют, чтобы уничтожить ментальную связь между нами», — отмечается в сообщении.

Напомним, в России украинца приговорили к 8 годам заключения за убеждение оккупантов к сдаче в плен ВСУ.