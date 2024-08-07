Удар по підприємству Мирнограда 6 серпня: лікарям довелося ампутувати кінцівки постраждалим

Внаслідок атаки армії РФ на місто Мирноград Покровського району Донецької області постраждали люди, лікарям довелося ампутувати кінцівки працівницям шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля». Про це повідомив народний депутат України, голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.



За його словами, одна з жінок залишилася без руки, інша — без ноги, ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Раніше ми писали, що російські окупанти вранці 6 серпня в чергове атакували Донецьку область, зокрема, під удар потрапив інфраструктурний об'єкт. У поліції повідомили, що шість людей отримали поранення.