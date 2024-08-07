ЗСУ увійшли до двох районних центрів Курської області РФ – Z-блогер

ЗСУ увійшли до міста Суджа та селища Коренево – два прикордонні районні центри Курської області. Про це повідомив Z-блогер Юрій Котьонок.
За його словами, точаться жорсткі бої.
«Бойові дії зараз ведуться безпосередньо в межах населених пунктів», – сказав Котьонок.
Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.
Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.
7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ на 10 кілометрів вклинилися на територію Курської області, а також взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа».
У Курській області бійці ЗСУ вже взяли в полон десятки російських військовослужбовців.
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