Атаки ГУР на російський військовий аеродром «Саваслейка»: знищені та пошкоджені літаки МіГ-31К та Іл-76

Літаки МіГ-31К на аеродромі «Саваслейка». Фото: російські ЗМІ

Внаслідок атаки ГУР на військовий аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області РФ 16 серпня знищені винищувач-перехоплювач МіГ-31К/І та два військово-транспортні літаки Іл-76. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерело в українській розвідці.



Ще близько п'яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/І пошкоджені.



Також після удару по цьому ж аеродрому 13 серпня уражений склад пально-мастильних матеріалів та пошкоджений ще один літак МіГ-31К/І.

Нагадаємо, що в ніч з 13 на 14 серпня Україна здійснила наймасштабнішу атаку на військові аеродроми РФ, у тому числі на «Саваслейку».



Чи спроможні такі нальоти БПЛА «вивести з рівноваги» російську стратегію, в яку входить перетворення України на руїни за допомогою ФАБів та КАБів — читайте у статті «Новин Донбасу».