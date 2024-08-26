Після масованого удару РФ надвечір ситуація з енергопостачанням України ускладнилася

Увечері 26 серпня аварійні графіки діють у багатьох українських областях. Протягом дня вони були замінені на графіки погодинних відключень, а пізніше у низці регіонів було скасовано і їх. Але надвечір ситуація ускладнилася.



«Укренерго» поки не коментувала наслідки комбінованої атаки по енергосистемі. Проте обласні оператори вже публікують у соцмережах приблизні графіки відключення на вівторок, 27 серпня.



Компанія «Укренерго», за попередньою інформацією, завтра планує застосовувати обмеження електроенергії для усіх регіонів. Графіки погодинних відключень діятимуть упродовж усієї доби, повідомив ДТЕК.



Зокрема, з 00:00 до 06:00 планується застосовувати три черги відключень, з 06:00 до 11:00 — чотири, з 11:00 до 15:00 — три, з 15:00 до 21:00 — чотири, з 21:00 до 00:00 — три.



Російська армія в понеділок, 26 серпня, вкотре вдарила по Україні, зокрема постраждали 15 областей.