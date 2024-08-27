На територію Білорусі залітали щонайменше 6 дронів-камікадзе — Белорусский Гаюн

Минулої ночі на територію Білорусі з боку України залетіло не менше 6 ударних дронів-камікадзе. Авіація ВПС РБ була у повітрі всю ніч. Про це повідомили у пресслужбі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».



Як зазначається, дрони залітали у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.



«Перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 та 05:55», — йдеться у повідомленні.



За інформацією командувача ЗС Миколи Олещука, 27 серпня один БПЛА перетнув кордон з Білоруссю.



Авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч: винищувач із Барановичів, якого було піднято близько 00:15, повернувся назад лише о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо.



Раніше ми писали, що в ніч проти 27 серпня російські війська атакували Україну за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе, всього — 91 засіб повітряного нападу. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 60 БПЛА.