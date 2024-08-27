На территорию Беларуси залетало минимум 6 дронов-камикадзе — Беларускі Гаюн

За минувшую ночь на территорию Беларуси со стороны Украины залетело не менее 6 ударных дронов-камикадзе. Авиация ВВС РБ была в воздухе всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мониторинговой группе «Беларускі Гаюн».



Как отмечается, дроны залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.



«Первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие заходы были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55», — говорится в сообщении.



По информации командующего ВС Николая Олещука, 27 августа один БПЛА пересек границу с Беларусью.



Авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь: истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 вновь ушел в небо.



Ранее мы писали, что в ночь на 27 августа российские войска атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе, всего — 91 средство воздушного нападения. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 60 БПЛА.