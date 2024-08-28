Нардеп Безугла розповіла, як російські війська прорвалися до Новогродівки та Селидового

Карта DeepState

Підрозділи російської армії протягом трьох днів зуміли окупувати місто Новогродівку та ведуть бої всередині Селидового. Просування відбулося за побудованою лінією фортифікацій, в якій нібито не було українських бійців. Про можливі причини втрат на Покровському напрямку народна депутатка Мар'яна Безугла 28 серпня розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Безугла пояснила, що кілька днів тому відвідала фортифікації ЗСУ у Селидовому — місті на Донбасі, в якому до вторгнення проживало близько 20 тисяч осіб. Те, що вона побачила, а також попередні події, дали їй можливість пояснити, чому так «швидко» було втрачено Новогродівку і чому противник прямує у бік Покровська. На думку нардепа, основною причиною є прорахунки військового командування, яке не налагодило оборону цього відрізку.

«Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Окопи перед Новогродівкою були порожні», — написала вона.

Нардеп описала ситуацію, що склалася, на її думку, під Покровськом та перерахувала погрози.

По-перше, між Новогродівкою та Селидовим побудували лінію фортифікацій, які чомусь стояли порожні. Підставою для такого висновку є порожні бліндажі та окопи, в яких побувала Безугла в Селидовому. Також вона заявила, що не бачила військових у місті, навіть бійців тероборони.

«Я пройшла під землею та вийшла в поле. За полем уже були росіяни. Більше нікого не було», — йдеться у замітці.

По-друге, нардеп звернула увагу на усунення з посади командира 31 механізованої бригади, невдоволення бійців цією ситуацією та появу нових підрозділів на лінії зіткнення. За її словами, прибули «необізнані підрозділи» — і це є можлива причина погіршення ситуації під Покровськом, Торецьком. Також вона попереджає, що аналогічні події можуть відбутися під Вугледаром.

Безугла завершила описом Покровська, з якого виїжджають і цивільні, і військові, і спустілого Селидового. При цьому заявила, що стурбована «фрагментацією фронту» та «злочинними ротаціями».

На момент публікації матеріалу командування Сухопутних військ та 31-ї бригади не коментували повідомлення Безуглої.

Раніше повідомлялося, що війська РФ прорвали укріплення українських військових у Новогродівці на шляху до Покровська.

Нагадаємо, за заявою українських військових, російські війська захопили Новогродівку на Донеччині.