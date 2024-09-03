Ракетний удар по Запоріжжю: загинули двоє людей. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару 2 вересня, який здійснили військові РФ о 23:03, завдавши удару по спальному району Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



«Внаслідок влучання в готель загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. Їхню 12-річну доньку рятувальники дістали з-під завалів та госпіталізували», — йдеться у заяві рятувальників.

Результат ракетної атаки РФ на Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

За інформацією місцевого ДСНС, також було поранено 43-річного чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершено.



Раніше одна людина загинула і троє постраждали внаслідок ракетної атаки РФ по Дніпру ввечері 2 серпня.