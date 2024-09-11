Про атаку безпілотників на аеродроми в Мурманській області заявили в РФ

У Росії заявили про атаку дронів на аеродроми в Мурманській області

Аеропорт у російському Мурманську закрили через загрозу атаки безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ у середу, 11 вересня.

Місцева влада заявила, що на Мурманську область здійснюється атака безпілотників. Один із БПЛА прилетів нібито з Норвегії. Ще два летіли з боку Архангельська.

За заявою голови Мурманської області Андрія Чібіса, всі три безпілотники були збиті.

За інформацією російського видання Baza, три невідомі безпілотники були виявлені в районі Севєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові (у тому числі Мурманську та Апатитах) було введено обмеження на польоти.

У Севєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ.

Росіяни також звинуватили ЗСУ у спробі атакувати аеродром «Олєн'я» безпілотниками літакового типу А-22 «Летюча лисиця».

Варто зазначити, що Мурманськ знаходиться приблизно за 1800 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня відразу кілька областей Росії зазнали атаки із застосуванням безпілотників. Російська сторона, зокрема, заявила про «відбиття» повітряного нападу під Москвою, де сталися пожежі в будинках та фіксувалося загоряння в аеропорту «Жуковський».