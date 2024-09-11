Об атаке беспилотников на аэродромы в Мурманской области заявили в РФ

В России заявили об атаке дронов на аэродромы в Мурманской области

Аэропорт в российском Мурманске закрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщают росСМИ в среду, 11 сентября.

Местные власти заявили, что на Мурманскую область осуществляется атака беспилотников. Один из БПЛА прилетел якобы из Норвегии. Еще два летели со стороны Архангельска.

По заявлению главы Мурманской области Андрея Чибиса, все три беспилотника были сбиты.

По инфомации российского издания Baza, три неизвестных беспилотника были обнаружены в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах) были введены ограничения на полеты.

В Североморске расположена главная военно-морская база Северного флота РФ.

Россияне также обвинили ВСУ в попытке атаковать аэродром «Оленья» беспилотниками самолетного типа А-22 «Летучая лиса».

Стоит отметить, что Мурманск находится примерно в 1800 километрах от границы с Украиной.

Напомним, в ночь на 10 сентября сразу несколько областей России подверглись атаке с применением беспилотников. Российская сторона, в частности, заявила об «отражении» воздушного нападения под Москвой, где произошли пожары в домах и фиксировалось возгорание в аэропорту «Жуковский».