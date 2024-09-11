Удари з артилерії та РСЗВ: росіяни вбили троє людей та поранили 5 у Костянтинівці

Росіяни двічі атакували Костянтинівку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок обстрілів з боку армії РФ на Костянтинівці троє людей загинули, п'ятеро — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«11 вересня 2024 року війська РФ 20 хвилин обстрілювали зі ствольної артилерії місто Костянтинівка. У приватному секторі у дворі одного із домоволодінь отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, дві сусідки 73 та 81 років», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що згодом росіяни повторно завдали ударів по населеному пункту, ймовірно, з РСЗВ «Смерч», влучивши в житлову забудову.

«У дворі свого будинку загинула 45-річна жінка, ще 5 цивільних — троє чоловіків 54 та 79 років та жінки 45 та 60 років отримали поранення. Двоє з постраждалих — подружжя, стан якого лікарі оцінюють як тяжкий», — зазначили у прокуратурі.



Крім того, армія РФ пошкодила понад 20 будинків, торговельні заклади, лінії електромережі та автотранспорт.



Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що місцеві жителі Костянтинівки повідомили у вибухах у місті.