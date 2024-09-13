У Торецькій громаді залишається 1600 осіб

У Торецькій громаді Донецької області станом на середину вересня залишається близько 1600 осіб. Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі національного телемарафону Єдині новини.



«На території громади залишаються близько 1600 людей. Це особи похилого віку, призовного віку та категорія населення. Вони не зважають на ті моменти, коли ворог зайде на територію, їх примусово змусять воювати проти Збройних сил України», — зазначив він.



При цьому евакуюватися з громади стає важче, оскільки російські окупанти атакують за допомогою дронів та артилерії.



«Починаючи з активної фази бойових дій на території Торецької громади, це з 24 червня цього року було евакуйовано понад 8 тисяч мешканців громади, з них 1800 це була евакуація поліцією, ДСНС та військовою адміністрацією. Щодня евакуювати стає все важче», — резюмував Чинчик.



Раніше ми писали, що у Торецьку станом на кінець серпня 2024 року залишилося близько двох тисяч людей.