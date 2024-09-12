«Ця трагедія викликала хвилю скорботи»: у Червоному Хресті відреагували на загибель та поранення їхніх співробітників на Донеччині

12 вересня внаслідок обстрілу місця запланованої роздачі допомоги в Донецькій області загинули три співробітники Червоного Хреста, ще два – отримали поранення. Про це повідомили у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста.

Команда МКЧХ готувалася до роздачі деревних та вугільних брикетів у селі Віролюбівка вразливим домогосподарствам, щоб допомогти їм підготуватися до майбутньої зими, коли машини, якими вони користувалися, були атаковані. Розподіл гуманітарної допомоги не розпочався, тож мешканці не постраждали.

Президент МКЧХ Мір'яна Сполярич «рішуче засудила напад на персонал Червоного Хреста».

«Неможливо, щоб під обстріл потрапило місце роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, коли ми оплакуємо втрату наших колег і дбаємо про поранених. Ця трагедія викликала хвилю скорботи, яка надто добре знайома тим, хто втратив близьких у збройному конфлікті», – сказала Сполярич.

У Червоному Хресті стверджують, що їхні команди регулярно присутні в Донецькій області, а автомобілі чітко позначені емблемою МКЧХ.

«МКЧХ наполегливо закликає поважати міжнародне гуманітарне право, у тому числі шляхом вжиття всіх можливих запобіжних заходів, щоб гарантувати, що учасники гуманітарної діяльності не стають об'єктами бойових дій і не потрапляють у зону бойових дій», – резюмували в організації.

Нагадаємо, що 12 вересня російська армія з артилерії вдарила по машинах Червоного Хреста, які привезли гуманітарну допомогу мешканцям села Віролюбівка Донецької області.