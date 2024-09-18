У адміністрації Мирнограда відповіли, скільки людей залишається у місті

Станом на 16 вересня на території Мирноградської громаді Донецької області проживає 1990 жителів. Про це розповіли у Мирноградській міській військовій адміністрації у відповідь на запит «Новин Донбасу».



«На території громади залишаються 1990 жителів, у Мирнограді — 1662», — зазначили у відомстві.



На території громади триває примусова евакуація населення, за обліковими даними з 2409 дітей в т.ч 1837 віком від 7 до 17, всі евакуйовані.



Нагадаємо, у Костянтинівській міській військовій адміністрації розповіли «Новинам Донбасу», що на території Костянтинівської громади залишається 26 134 особи, з них 1 168 дітей. У місті Костянтинівка залишається 24 553 особи, з них 1 151 дітей.