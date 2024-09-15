Удари по РФ та заморозка війни: Bild розсекретив «план перемоги» Зеленського

У мережі з'явився план перемоги Володимира Зеленського. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США, де представить свою стратегію миру президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Харріс і Дональду Трампу. При цьому в цьому плані йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Про це повідомляє Bild.



За даними видання, йдеться як про вимогу дозволити розмістити західну зброю далекого радіусу дії в глибині території Росії, так і про готовність України погодитися на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту — і тим самим на тимчасове заморожування ситуації.



«Зеленський тепер хоче покласти всі яйця в один кошик і спробувати домогтися перелому на полі бою», — зазначив військовий експерт Карло Масала з Університету бундесверу в Мюнхені.



Масала додав, що для цього Зеленському абсолютно необхідне «рішення президента Байдена», це показує, «у якому розпачі перебуває Україна».



Своєю чергою, Зеленський під час Ялтинської конференції з європейської безпеки в Києві наголосив, що якщо «світ не підтримає Україну в перемозі над агресором, то це буде одна з найбільших трагедій в історії».



Раніше ми писали, що канцлер ФРН Олаф Шольц готує власний план урегулювання конфлікту в Україні, який має стати новою версією Мінських угод, досягнутих у 2015 році.