В Енергоатомі спростували інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

Південноукраїнська АЕС. Фото: sunpp.mk.ua

На Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області не сталося жодних аварій. Про це повідомив Енергоатом у середу, 4 вересня.

«У роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – згідно з регламентом через наявність зауваження. Зауваження буде усунуто після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії», — йдеться у заяві.

Зазначається, що ця подія не пов'язана із проведенням ремонтної кампанії на станції. Ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго. Повідомляється, що вони супроводжувалися значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої було підключено енергоблоки з відключенням від мережі.

В Енергоатому закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.