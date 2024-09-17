ППО України збила 34 з 51 БпЛА росіян

ППО України збила 34 з 51 російських дронів. Фото: НД ЗСУ

У ніч на 17 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БпЛА військ РФ. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА. Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила)», — заявили у ВР ЗСУ.



Зазначається, що ще два ударні безпілотники ЗС РФ повернулися до Росії. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.



Нагадаємо, днем раніше протиповітряна оборона України збила 53 із 56 «Шахедів» країни-агресора.