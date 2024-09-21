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Дроны атаковали еще один склад боеприпасов в Торопецком районе РФ

21 сентября 2024, 11:57

Дроны атаковали еще один склад боеприпасов в Торопецком районе РФ

Дроны атаковали Тверскую область 21 сентября. Фото: соцсети Дроны атаковали Тверскую область 21 сентября. Фото: соцсети

Ночью в субботу, 21 сентября, Торопецкий район Тверской области также попала под обстрел. Так, беспилотники атаковали склад боеприпасов в поселке Октябрьском. Об этом передает Astra.

Как отмечается, в этом складе хранился 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления российского министерства обороны. Он находится примерно в 16 км от уничтоженного 18 сентября 107 арсенала ГРАУ.

Пожар на 23 арсенале также зафиксировал онлайн-сервис NASA FIRMS.

Ранее мы писали, что в ночь на 21 сентября беспилотники нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов в Тихорецком районе Краснодарского края РФ. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет.

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