РФ атакувала Україну ракетами та дронами: відомо, як відпрацювала ППО

ППО збила 3 російські цілі. Фото: Повітряні сили

Російська армія 23 вересня вкотре атакувала Україну за допомогою шести ракет і чотирьох ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 3 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 23 вересня 2024 року в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і чотири ударні БПЛА типу «Shahed», — йдеться у повідомленні.



В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три російські БПЛА в Сумській області. Решта повітряних цілей — один «шахед» і дві керовані авіаційні ракети, які не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.

Раніше ми писали, що близько 8:00 у понеділок, 23 вересня, російські окупаційні війська обстріляли Лиман на Донеччині.