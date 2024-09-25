РФ атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе: ППО збила 32 цілі

ППО працювала у 10 областях. Фото: Повітряні сили

Окупаційна армія 25 вересня вдарила по Україні ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 32 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 і трьома ракетами невстановленого типу, Одеську область — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ», — йдеться в повідомленні.



В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожі безпілотники локально втрачені в кількох регіонах України (інформація про постраждалих або руйнування не надходила).



Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.



Раніше ми писали, що російські військові в ніч на 25 вересня завдали авіаудару по Запоріжжю, шість осіб отримали поранення.