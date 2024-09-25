Армія РФ вдарила по Мирноградській громаді: одна людина постраждала

Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирним мешканцям Мирноградської громади Донецької області. За 24 вересня в результаті атак одна людина отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«За минулу добу наша громада зазнала обстрілу з боку російських окупаційних військ, одна людина отримала поранення», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія за 24 вересня атакувала Донеччину. Внаслідок атак троє мешканців загинули.