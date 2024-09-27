ООН не має грошей на допомогу Україні цієї зими

Організація Об'єднаних Націй (ООН) не має коштів для того, щоб підтримувати українців цієї зими. Все через недостатній рівень фінансування організації. Про це повідомляє видання Barron's із посиланням на представника представництва агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліну Ліндхольм Біллінг.



«Рівень фінансування таких організацій, як наша, надто низький для цієї пори року», — пояснила вона і додала, що зараз ООН має лише 47% коштів, які потрібні для допомоги мільйонам українців, які були переміщені або постраждали внаслідок повномасштабної війни.



Біллінг додала, що сьогодні в Україні близько 3,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У той же час, нові обстріли тільки збільшують це число.



«Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або залишили прифронтові села на Донеччині з 1 серпня», — сказала вона.



Раніше повідомлялося, що ЮНІСЕФ виділив прифронтовим школам в Україні 100 млн гривень на модернізацію.