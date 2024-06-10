«єВідновлення»: 5 тисяч жителів Донеччини отримали компенсацію за пошкоджене житло

Україна виділила жителям Донецької області за програмою «єВідновлення» 1,4 мільярда гривень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



З цієї суми 1 мільярд гривень призначено для власників зруйнованого житла, 413 мільйонів — для власників пошкодженого житла.



Усього за вісім перших років війни на Донеччині російські війська пошкодили або зруйнували 14 656 будинків, а з початку повномасштабного вторгнення — вже 44 175.



«На жаль, неможливо знайти ресурс для компенсації одразу всім, проте робота у цьому напрямі триває. З 8176 жителів Донеччини, які подали заяви на компенсацію за пошкоджене житло, позитивне рішення вже отримали 5215. Серед 1143 власників зруйнованого житла позитивне рішення вже отримали 630», — повідомили в ДонОВА.



Програма «єВідновлення» запрацювала 10 травня 2023 року.