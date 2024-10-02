Удар по Краматорську: міська рада пообіцяла допомогти постраждалим

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міська рада

Російська армія у середу, 1 жовтня, обстріляла Краматорськ. Внаслідок атаки є пошкодження, у зв'язку з цим у міській раді пообіцяли допомогу постраждалим мешканцям. Про це повідомили у пресслужбі.



«Краматорці, якщо ваше житло постраждало від російського обстрілу 2 жовтня, то для отримання будівельної, гуманітарної та іншої допомоги залиште заявку на гарячу лінію за телефоном 099-099-1505», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 2 жовтня російські окупанти обстріляли Краматорськ. Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко зазначив, що постраждала одна людина, також пошкоджено громадянську інфраструктуру.