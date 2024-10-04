На территории Беларуси упал беспилотник «Шахед»

Момент «прилета» российского БпЛА в Беларуси. Фото: кадр из видео

В Беларуси силовики задержали жительницу города Калинковичи Гомельской области, потому что она опубликовала «прилет» российского БпЛА. Об этом пишет российское издание ASTRA.



Женщину подозревают в сотрудничестве с «экстремистскими» ресурсами. Ее камера наружного видеонаблюдения запечатлела падения беспилотника типа «Шахед», которые Россия использует для ударов по Украине, сообщили в МВД республики.



Судя по опубликованному видео, накануне в Калинковичах упал тот самый беспилотник — на видео записан нарастающий шум двигателя и громкий звук взрыва.



Расположение на кадрах калитки, ее форма, цвет и форма забора совпадают с калиткой и забором на записи силовиков при задержании женщины.



Напомним, сегодня ночью Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив 9 ударных БпЛА.