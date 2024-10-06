Десантники відбили механізований штурм РФ у районі Костянтинівки

Десантники відбили механізований штурм РФ біля Костянтинівки. Фото: кадр із відео

Десантники 79-ї ОДШБр опублікували відео розгрому російського механізованого штурму в районі Костянтинівки на Курахівському напрямку.



Військовослужбовці 79-ї ОДШБр під час одного бою спалили два російські танки та шість бронемашин з піхотою. Ще один ворожий танк було виведено з ладу.



«20 окупантів, яких кинули в атаку, вже ніколи не візьмуть до рук зброї, ще 25 — повернуться додому з інвалідністю. Росіяни кидають усі сили, щоб прорватись до Курахового, втрачають техніку, ідуть по трупах, щодня продовжують свої суїцидні атаки», — йдеться у підписі до відео.



Раніше повідомлялося, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине.



Нагадаємо, у боях за Вугледар лише дві російські бригади могли втратити майже половину військових.