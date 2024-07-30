Угорщина спростила в'їзд до країни для росіян та білорусів

Угорщина спростила в'їзд до країни громадянам Росії та Білорусі

Влада Угорщини вкотре викликала невдоволення в Європейському Союзі, дозволивши росіянам і білорусам в'їжджати до ЄС без перевірок безпеки. Про це повідомляє німецьке видання RND.

Зазначається, що громадян Росії та Білорусі включили до програми посвідки на проживання «національна карта». Цей ВНП дозволяє влаштуватися на роботу в будь-яких галузях та перевезти із собою до Угорщини родину.

Раніше «національну карту» могли отримати лише громадяни Сербії та України, але тепер таку змогу мають також громадяни Росії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Чорногорії.

«Національна карта» видається на два роки, її можна продовжувати необмежену кількість разів, отримати постійний дозвіл на проживання можна через три роки.

Як зазначає RND, включення росіян та білорусів до програми «національної карти» викликає занепокоєння у сусідів Угорщини — на їхню думку, завдяки угорським «національним картам» до Євросоюзу зможуть проникнути шпигуни чи терористи.

Видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що чекає на приїзд 65 000 заробітчан із сім'ями.

Рішення було ухвалене урядом Угорщини ще 8 липня — за кілька днів після візиту проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із «миротворчою місією» до Москви.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із закликом до керівництва країн Євросоюзу відновити відносини з Росією.