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Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО

10 жовтня 2024, 15:15

Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО

Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО. Фото: кадр із відео Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомила пресслужба глави держави.

«Ключові теми наших перемовин – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру», – розповів президент України.

На зустрічі також обговорили якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО й узгодили свої наступні кроки.

Раніше Зеленський розповів, коли буде готовий документ з умовами справедливого завершення війни.

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