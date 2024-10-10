Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомила пресслужба глави держави.



«Ключові теми наших перемовин – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру», – розповів президент України.



На зустрічі також обговорили якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО й узгодили свої наступні кроки.



Раніше Зеленський розповів, коли буде готовий документ з умовами справедливого завершення війни.