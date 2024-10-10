В Киеве задержали организатора автобусных перевозок на оккупированную территорию

Киевская полиция разоблачила незаконную схему переправки людей через госграницу Украины. Организатору трансфера и его помощнице грозит до девяти лет лишения свободы.



Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ выяснили, что людям предлагали перевозку через территорию Польши и Беларуси в Москву, а оттуда уже прямым сообщением на территорию Донецкой области. Стоимость такой услуги стоила 350-400 евро для взрослых и 200 евро для детей.

«Организатором схемы оказался 55-летний уроженец Донецкой области, который создал в телеграмме закрытую группу, где публиковал объявления о пассажирских перевозках из Киева во временно оккупированный Донецк. К противоправной деятельности фигурант привлек 42-летнюю знакомую, которая выполняла роль диспетчера и должна была общаться с клиентами», — сообщили в полиции.



Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых изъяли деньги в сумме 260 000 гривен, 27 000 долларов США, а также банковские карты, мобильные телефоны, документы и два автомобиля марки Mersedes — Benz Sprinter, которые использовались для перевозок.

Мужчину и его помощницу подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.