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Росіяни атакували селище у Волноваському районі

11 жовтня 2024, 10:41

Росіяни атакували селище у Волноваському районі

У п'ятницю, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли селище Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

«Відбувся ворожий обстріл з РСЗВ Град селища Велика Новосілка Волноваського району», — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Раніше ми писали, що російська армія за 10 жовтня вкотре атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівки, адміністративну будівлю, складське приміщення та автомобілі.

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