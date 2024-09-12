Російська армія перебила водопостачання до Покровська. Як мешканцям поповнювати запаси води

В результаті бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом отримувало воду місто Покровськ Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, відновити роботу станції поки що неможливо.

«Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурили 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ – 250 свердловин біля багатоповерхівок. У громаді організували підвіз питної води та встановили вісім установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безплатно. При цьому у Родинському водопостачання продовжується», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що раніше Покровська громада була частково знеструмлена.