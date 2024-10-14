«ЛНР» звільняє від відповідальності тих, кого раніше засудили за «референдуми» на Луганщині

Угруповання «ЛНР» звільнило від кримінальної відповідальності понад 120 жителів Луганської області, які раніше були засуджені українськими судами. Йдеться про людей, які відбували покарання за організацію так званого «референдуму» у 2014 році.



На тій території Луганщини, яку українська влада контролювала до 2022 року, судили, зокрема, людей, пов'язаних із діяльністю угруповання «ЛНР». Після окупації цих територій «ЛНР» поступово «реабілітує» засуджених. Серед них і ті, хто воював у лавах озброєних проросійських формувань — так званої «народної міліції ЛНР».



Кримінальні провадження засуджених у «ЛНР» називають «політично мотивованими».

Натомість окупанти організували «полювання» на місцевих жителів, яких підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами. Так, на території окупованої Луганської області затримано місцевого жителя, якого звинуватили у співпраці з українськими військовими.