РФ за добу тричі атакувала Покровськ: постраждала жінка, пошкоджено газопровід та будинки

Минулої доби, 16 жовтня, внаслідок обстрілу Покровська Донецької області постраждала жінка, крім того, пошкоджено близько 10 приватних будинків. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської обласної адміністрації.



«16 жовтня об 11:00 під ударом опинилася північна частина Покровська. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків. Серед постраждалих — одна місцева мешканка», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що близько 16:00 відбувся артобстріл, внаслідок якого сталося потрапляння у дорожнє покриття у мікрорайоні «Лазурний».



Також о 20:37 внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід та житловий будинок у центральній частині міста.



Раніше ми писали, що за 16 жовтня російська армія поранила трьох мешканців Донецької області.