Під Покровськом ЗСУ відбили 35 штурмів РФ за день

На всій лінії фронту від початку доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. Особливо напружені бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



«Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони», — зазначив військові.



На Покровському напрямку — найгарячіша ситуація. У районах Селидового, Червоного Яру, Крутого Яру, Лисівки та Миролюбівки тривають запеклі бої. Війська РФ 35 разів намагалися штурмувати українські позиції у цих населених пунктах.



На Курахівському напрямку триває п'ять боїв у районах Гостро, Катеринівки та Новодмитрівки. Відбито 20 російських штурмів.



На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямі налічується вже 19 бойових зіткнень, з них чотири тривають і досі.



На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Даріївка та Виїмка, наразі відбулося три бойові зіткнення.



Тривають бої в районі Часового Яру. Авіаудару зазнала Новоєгорівка.



Бої продовжуються в районі Торецька. Авіація РФ завдала ударів по Торецьку, Дружбі, Троїцькому та Катеринівці, скинувши п'ять КАБів.

Російські війська майже напевно просунулися до міста Селидове, яке знаходиться приблизно за 13 кілометрів на південний схід від великого логістичного центру — Покровська. Про це повідомили у міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.