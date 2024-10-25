Військові долучилися до радіодиктанту національної єдності прямо із Суджанської школи

Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола приєдналися до радіодиктанту національної єдності прямо із Суджанської школи. Фотопідтвердження опублікував СтратКом у телеграмі.

Радіодиктант 44-ї ОАБр у Суджанській школі. Фото: СтратКом ЗСУ

«Фото дня. Радіодиктант національної єдності», — написано під фотографією 44 ОАБр.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також зазначив, що заява Путіна про нібито «оточення» Збройних сил України в Курській області є відвертою дезінформацією.



У Генштабі додали, що операція в Курській області продовжується. Минулої доби російські літаки завдали 23 авіаударів і артилерія противника здійснила понад сто обстрілів.