Україна отримала черговий транш від МВФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що до України надійшов черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про 1,1 млрд доларів. Про це він повідомив 23 жовтня.



«Близько 1,1 млрд доларів від МВФ уже надійшли до України. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру», — зазначив він.



За словами Шмигаля, цей транш отримала Україна завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів.



«Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми», — резюмував голова українського уряду.





Раніше ми писали, що ще у липні поточного року Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного Валютного Фонду.