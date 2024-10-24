Скільки залишається дітей у прифронтових населених пунктах Донеччини: відповідь ОВА

У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що у прифронтових населених пунктах Донецької області залишаються 336 дітей.



«Протягом минулого тижня із небезпечних громад Донецької області вдалося вивезти 100 дітей. Загалом у 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію сімей з дітьми, залишається проживати 336 дітей», — йдеться у повідомленні.



Це населені пункти у Костянтинівській, Іллінівській, Покровській та Лиманській громадах. Зазначимо, що у Лимані довгий час залишається 1 дитина, в Іллінівській громаді — 39 дітей, у Покровській — 116 дітей (у Покровську — 59 та у Родинському 57 неповнолітніх). Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді, саме у місті Костянтинівка проживає 180 дітей.



За минулий тиждень вдалося вивезти 2 дітей з Іллінівської громади з сіл Яблонівка та Іллінівка, 78 дітей з Костянтинівки, 1 дитину з Мирнограду, 9 дітей з Покровська та 10 дітей з Родинського.



Станом на 22 жовтня на підконтрольній українській владі території Донецької області залишається проживати близько 331 тисяч людей.



Раніше ми писали, що з Мирнограда вже евакуювали всіх дітей, у Покровську досі залишилося 59.