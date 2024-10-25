Армія РФ за добу втратила 1630 солдатів і 34 артсистеми

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Також українські військові знешкодили сім танків, 33 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи й дві РСЗВ.
«Крім того, ЗСУ вдалося знищити засіб ППО, 73 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки», — додали у військовому відомстві.
Нагадаємо, днем раніше війська РФ втратили 1240 військовослужбовців та 25 бронемашин.
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