Армія РФ за добу втратила 1630 солдатів і 34 артсистеми

ЗС РФ за добу втратили 1630 солдатів. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Також українські військові знешкодили сім танків, 33 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи й дві РСЗВ.



«Крім того, ЗСУ вдалося знищити засіб ППО, 73 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки», — додали у військовому відомстві.



Нагадаємо, днем раніше війська РФ втратили 1240 військовослужбовців та 25 бронемашин.