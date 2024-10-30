Сили оборони знищили російський дрон «Орлан» на Лимано-Куп`янському напрямі

Сили оборони збили дрон Орлан. Фото: Національна гвардія

Українські військовослужбовці знищили розвідувальний безпілотник російських окупантів Орлан. Це сталося на Лимано-Куп'янському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.



«Бійці зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» вполювали російський розвідувальний «Орлан», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що військові 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили п'ять БМП та два танки в районі Курахове.