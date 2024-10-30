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Десантники уничтожили пять БМП и два танка РФ под Кураховым

30 октября 2024, 09:40

Десантники уничтожили пять БМП и два танка РФ под Кураховым

Десантники уничтожили 5 БМП и 2 танка РФ под Кураховым. Фото: кадр из видео Десантники уничтожили 5 БМП и 2 танка РФ под Кураховым. Фото: кадр из видео

Военные 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили пять БМП и два танка в районе Курахово. Информация об этом появилась в фейбуке  46 ОАэМБр.
  


По данным десантников, пять БМП и два танка сформировали утренний ударный кулак в направлении обороны одного из аэромобильных батальонов 46 ОАэМБр.

«Интересно, о чем думали экипажи, проезжая мимо сожженных за прошедшие сутки "коробочек" своих предшественников? Что их обойдет стороной беда? НЕ ОБОШЛА! В течение пятнадцати минут огнем артиллерии, FPV-дронами и средствами дистанционного минирования в ад отправились 4 БМП и 2 танка», — заявили в 46 ОАэМБр.

Еще одна «коробочка» остановилась на полпути. А российскую пехоту целенаправленно и планомерно уничтожали силы беспилотных систем.

Стоит отметить, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Основные усилия враг прикладывал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

Карта продвижения россиян в районе Курахово. Фото скрин DeepState

Также ВС РФ продвигались в районе Екатериновки, Берестков, Ильинки и Трудового. Ранее украинский дрон превратил высадку россиян в Селидово в кошмар.

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