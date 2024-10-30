Силы обороны уничтожили российский дрон «Орлан» на Лимано-Купянском направлении

Украинские военнослужащие уничтожили разведывательный беспилотник российских оккупантов «Орлан». Это произошло на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
«Бойцы зенитно ракетно-артиллерийского дивизиона бригады «Рубеж» поймали российский разведывательный «Орлан», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что военные 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили пять БМП и два танка в районе Курахово.
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