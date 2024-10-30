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Силы обороны уничтожили российский дрон «Орлан» на Лимано-Купянском направлении

30 октября 2024, 12:14

Силы обороны уничтожили российский дрон «Орлан» на Лимано-Купянском направлении

Силы обороны сбили дрон Орлан. Фото: Национальная гвардия Силы обороны сбили дрон Орлан. Фото: Национальная гвардия

Украинские военнослужащие уничтожили разведывательный беспилотник российских оккупантов «Орлан». Это произошло на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

«Бойцы зенитно ракетно-артиллерийского дивизиона бригады «Рубеж» поймали российский разведывательный «Орлан», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что военные 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили пять БМП и два танка в районе Курахово. 

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