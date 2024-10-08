Армія РФ втратила 1340 військових та 30 бронемашин за добу

Втрати РФ за добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 1340 осіб особового складу та 30 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Війська РФ також втратили 7 танків, 47 артилерійських систем, один засіб ППО, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 83 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.



Раніше з'явилися кадри першої години після удару ЗСУ на нафтобазу у Феодосії. Нагадаємо, ГУР провело спецоперацію та вивело з ладу тральщик Балтійського флоту РФ «Олександр Обухов».