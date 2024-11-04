У Києві сталася масштабна аварія: одна людина загинула, є постраждалі

У Києві сталася аварія.

У понеділок вранці, 4 листопада, у Голосіївському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, автобуса та двох легкових автомобілів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Правоохоронці встановили, що 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi, які зупинилися аби полагодити один з автомобілів, що зламався під час руху. Після зіткнення з транспортними засобами, автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що внаслідок аварії пасажир автомобіля Niva загинув на місці, ще четверо людей, водії автобуса та двох інших автомобілів та пасажир Mitsubishi, отримали тяжкі травми та були госпіталізовані до лікарні.



Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.





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