«Жива сила, яка йде у витрату»: у мережу «злили» розмову колишнього «прем'єра ДНР» Бородая про роль російських добровольців на війні

Колишній «прем'єр-міністр» угруповання «ДНР» Олександр Бородай. Фото: «ТАРС»

У мережі поширився аудіозапис розмови, в якій депутат Держдуми РФ та колишній «прем'єр-міністр» угруповання «ДНР» Олександр Бородай назвав російських добровольців на війні проти України «живою силою, яка йде у витрату». Про це стало відомо із повідомлення російського телеканалу RTVI.



За словами Бородая, завдання російських добровольців – максимально відтягувати на себе увагу та вимотувати живу силу противника.



«Їх розглядають як піхоту другого ґатунку. Ніхто не сподівається, що ці сили досягнуть навіть дуже маленької перемоги. Це просто жива сила, яка йде у витрату. Щобільше, над цим думають не тільки генерали, а й ті люди, які сидять в інших кабінетах, де «цивільні піджаки». І вони просто дивляться на соціальний склад. А хто це? Хто ці люди, які йдуть зараз у добровольці? Ну, по суті, «ландскнехти», так. Вже добровольці за гроші», – сказав він.



Колишній «прем'єр ДНР» заявив, що цих добровольців за високу зарплату «купують як м'ясо».



«Це люди, які з соціального погляду, як здається людям у піджаках, не мають великої цінності. Тому що й віковий ценз у них досить високий. Тобто це не продуктивна частина населення. І соціальний рівень не передбачає, що хтось із них стане академіком. Якщо зайві люди, то цими людьми можна розрахуватися у війні за те, щоб просто вимотати противника максимальним чином», – зазначив бойовик.



Він стверджує, що добровольцям дають старе озброєння.



«Поки ми тут розбираємося з військовою промисловістю, з військами, з нормальним рекрутингом, поки ми вибудовуємо систему, ми цим зайвим даємо навіть старе озброєння, старі гармати, за недостатньої кількості, але в хоча б якійсь прийнятній кількості снаряди», – заявив Бородай.



У коментарі RTVI Олександр Бородай сказав, що розмова, яка розповсюджується в мережі, не телефонна, а запис приватної розмови. Він підтвердив, що голос, який звучить на аудіозаписі, належить йому.



За словами бойовика, розмова відбулася у 2023 році, коли йшлося про контрнаступ ЗСУ.



«Розмова йшла між мною та трьома офіцерами бригади. Інша річ, що, звісно, цей запис підрізаний і дещо вирваний із контексту. Але все, що я казав – я під цим абсолютно підписуюсь. Тим людям, які намагаються на мене створити такий своєрідний компромат, це погано вдається. Тому що всі, хто у ситуації, знають, що це правда. Досить жорстка, але правда. Між своїми не було заведено приховувати, що насправді відбувається», – заявив колишній «прем'єр-міністр» угруповання «ДНР».

Нагадаємо, що російські військові розстріляли шість беззбройних полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.