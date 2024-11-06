Суддю з Полтави звільнили за зв'язок з обвинуваченим у хабарництві іншим суддею. Фото: ЦПК

Суддю з Полтави Блажко, яка допускала позапроцесуальне спілкування з обвинуваченим у хабарництві суддею, відправили на звільнення. Про це повідомив ЦПК.



«Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя одноголосно внесла подання про звільнення судді Октябрського суду міста Полтави Ірини Блажко. Річ у тім, що Блажко неодноразово спілкувалась із головою Ленінського суду Полтави Юрієм Новаком. Вони обговорювали обставини різних справ, консультувались щодо подальших дій і так далі», — пише ЦПК.



Згаданий суддя Новак, за даними НАБУ, отримав 10 тисяч доларів від директора однієї з фірм. Ці кошти він обіцяв передати Блажко, яка мала прийняти потрібне рішення.



Проте Новак гроші залишив собі. Наразі справу нього розглядає ВАКС, кілька днів тому ВРП (Вища Рада Правосуддя) вирішила його звільнити.



Суддя Блажко не заперечувала, що обговорювала з Новаком деталі різних справ, але не вважає, що суддя втручався у її діяльність чи просив ухвалити якісь конкретні рішення.



Зрештою палата ВРП дійшла висновку, що суддя допустила поведінку, яка ганьбить звання судді або підриває авторитет правосуддя.



Тому Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягла суддю до дисциплінарної відповідальності та внесла подання про звільнення з посади.



Вона може оскаржити це рішення, остаточне рішення ухвалить ВРП у повному складі. Раніше ВАКС підтвердив вирок колишній судді – 5,5 років ув'язнення за хабар.