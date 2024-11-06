«Шахтар» здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону

Донецький «Шахтар» обіграв швейцарський «Янг Бойз» у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 2:1.
Перший гол був на рахунку швейцарців. На 27-й хвилині відзначився Кастріот Імері.
«Шахтар» відігрався вже за чотири хвилини завдяки голу Олександра Зубкова з передачі Георгія Судакова.
На 41-й хвилині м'яч забив уже сам Судаков.
Голи та огляд матчу можна подивитися тут.
Таким чином, «гірники» здобули першу перемогу в цьому розіграші Ліги чемпіонів. Тепер «Шахтар» має 4 очки.
Номінально домашній для «Шахтаря» матч відбувся у німецькому Гельзенкірхені.
У п'ятому турі «Шахтар» зіграє з нідерландським ПСВ. Поєдинок відбудеться 27 листопада о 22:00.
З цього сезону Лігу чемпіонів було реформовано. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників та кількості матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».
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