«Шахтар» здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» обіграв швейцарський «Янг Бойз» у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 2:1.



Перший гол був на рахунку швейцарців. На 27-й хвилині відзначився Кастріот Імері.



«Шахтар» відігрався вже за чотири хвилини завдяки голу Олександра Зубкова з передачі Георгія Судакова.



На 41-й хвилині м'яч забив уже сам Судаков.



Голи та огляд матчу можна подивитися тут.



Таким чином, «гірники» здобули першу перемогу в цьому розіграші Ліги чемпіонів. Тепер «Шахтар» має 4 очки.



Номінально домашній для «Шахтаря» матч відбувся у німецькому Гельзенкірхені.



У п'ятому турі «Шахтар» зіграє з нідерландським ПСВ. Поєдинок відбудеться 27 листопада о 22:00.



З цього сезону Лігу чемпіонів було реформовано. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників та кількості матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».