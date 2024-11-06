«Шахтар» U19 обіграв «Янг Бойз» U19 у Юнацькій лізі УЄФА

«Шахтар» U19 обіграв «Янг Бойз» U19. Фото: Шахтар

«Шахтар» U19 знову переміг у матчі Юнацької ліги УЄФА, молодіжна команда «гірників» обіграла 3:2 швейцарських однолітків із команди «Янг Бойз» U19.







Голами у юніорській команді «Шахтаря» відзначились: Віктор Цуканов, Єгор Костюк, Владислав Тютюнов. Після 4 турів в активі дружини Олексія Бєліка 9 очок.



На цей момент донецький клуб посідає 5-те місце з 36 команд у Юнацькій лізі УЄФА, маючи у своєму активі три перемоги та одну поразку.



Наступний матч «Шахтар» U19 проведе 27 листопада о 15:00 проти команди «ПСВ» U-19 із Нідерландів. Раніше «Шахтар» «Шахтар» U19 обіграв зіграв унічию з «Динамо» в УПЛ.